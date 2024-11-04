История обменного курса дирхам ОАЭ–кины Папуа-Новой Гвинеи

Обменный курс дирхама ОАЭ/кины Папуа-Новой Гвинеи сейчас составляет 1,077, отражая изменение в размере 0.217% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.177% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/кины Папуа-Новой Гвинеи колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 1,077, и минимумом, равным 1,067, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.764%.