История обменного курса дирхам ОАЭ–непальские рупии

Обменный курс дирхама ОАЭ/непальские рупии сейчас составляет 36,754, отражая изменение в размере 0.010% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.342% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/непальские рупии колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 36,756, и минимумом, равным 36,621, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.092%.