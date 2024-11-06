История обменного курса дирхам ОАЭ–норвежские кроны

Обменный курс дирхама ОАЭ/норвежские кроны сейчас составляет 2,995, отражая изменение в размере 1.023% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.558% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/норвежские кроны колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 3,032, и минимумом, равным 2,947, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.876%.