История обменного курса дирхам ОАЭ–малагасийские ариари

Обменный курс дирхама ОАЭ/малагасийские ариари сейчас составляет 1 257,170, отражая изменение в размере 0.419% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.098% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/малагасийские ариари колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 1 258,680, и минимумом, равным 1 246,470, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.658%.