История обменного курса дирхам ОАЭ–южно-корейские воны

Обменный курс дирхама ОАЭ/южно-корейские воны сейчас составляет 380,615, отражая изменение в размере 0.794% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.296% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/южно-корейские воны колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 382,118, и минимумом, равным 372,763, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.759%.