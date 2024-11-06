История обменного курса дирхам ОАЭ–индонезийские рупии

Обменный курс дирхама ОАЭ/индонезийские рупии сейчас составляет 4 266,270, отражая изменение в размере -0.064% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.319% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/индонезийские рупии колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 4 317,940, и минимумом, равным 4 262,510, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.604%.