История обменного курса дирхам ОАЭ–гаитянские гурды

Обменный курс дирхама ОАЭ/гаитянские гурды сейчас составляет 35,681, отражая изменение в размере -0.008% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.095% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/гаитянские гурды колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 35,738, и минимумом, равным 35,646, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.226%.