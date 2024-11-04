История обменного курса дирхам ОАЭ–гондурасские лемпиры

Обменный курс дирхама ОАЭ/гондурасские лемпиры сейчас составляет 6,853, отражая изменение в размере 0.086% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.065% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/гондурасские лемпиры колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 6,865, и минимумом, равным 6,821, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.245%.