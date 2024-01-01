История обменного курса дирхам ОАЭ–гернсийские фунты

Обменный курс дирхама ОАЭ/гернсийские фунты сейчас составляет 0,211, отражая изменение в размере 0.343% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.007% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/гернсийские фунты колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,212, и минимумом, равным 0,209, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.614%.