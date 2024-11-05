История обменного курса дирхам ОАЭ–грузинские лари

Обменный курс дирхама ОАЭ/грузинские лари сейчас составляет 0,741, отражая изменение в размере -0.218% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.086% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/грузинские лари колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 0,745, и минимумом, равным 0,741, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.177%.