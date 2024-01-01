История обменного курса дирхам ОАЭ–франки Джибути

Обменный курс дирхама ОАЭ/франки Джибути сейчас составляет 48,414, отражая изменение в размере 0.079% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.132% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/франки Джибути колебался между максимумом, который 02-11-2024 дошел до 48,478, и минимумом, равным 48,362, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.139%.