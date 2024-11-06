дирхам ОАЭ чешские кроны История изменения обменного курса
Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса дирхам ОАЭ чешские кроны. Это сводная страница дирхам ОАЭ (AED) чешские кроны (CZK) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные AED и CZK за 5 лет с 09-11-2019 по 09-11-2024.
График изменения обменного курса AED к CZK
1 AED = 6,41908 CZK
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История обменного курса дирхам ОАЭ–чешские кроны
Обменный курс дирхама ОАЭ/чешские кроны сейчас составляет 6,419, отражая изменение в размере 0.594% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.821% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/чешские кроны колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 6,454, и минимумом, равным 6,306, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.942%.
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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в чешские кроны
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и CZK из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в CZK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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