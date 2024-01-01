История обменного курса дирхам ОАЭ–коста-риканские колоны

Обменный курс дирхама ОАЭ/коста-риканские колоны сейчас составляет 139,641, отражая изменение в размере 0.287% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.040% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/коста-риканские колоны колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 139,705, и минимумом, равным 139,125, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.285%.