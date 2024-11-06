История обменного курса дирхам ОАЭ–чилийские песо

Обменный курс дирхама ОАЭ/чилийские песо сейчас составляет 263,858, отражая изменение в размере 2.109% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.837% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/чилийские песо колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 265,359, и минимумом, равным 257,555, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.634%.