История обменного курса дирхам ОАЭ–швейцарские франки

Обменный курс дирхама ОАЭ/швейцарские франки сейчас составляет 0,238, отражая изменение в размере 0.313% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.677% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/швейцарские франки колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 0,239, и минимумом, равным 0,235, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.707%.