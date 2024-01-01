История обменного курса дирхам ОАЭ–ботсванские пулы

Обменный курс дирхама ОАЭ/ботсванские пулы сейчас составляет 3,616, отражая изменение в размере 0.132% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.134% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/ботсванские пулы колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 3,664, и минимумом, равным 3,611, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.740%.