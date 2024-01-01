История обменного курса дирхам ОАЭ–болгарские левы

Обменный курс дирхама ОАЭ/болгарские левы сейчас составляет 0,497, отражая изменение в размере 0.591% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.093% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/болгарские левы колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,498, и минимумом, равным 0,487, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.776%.