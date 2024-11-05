История обменного курса дирхам ОАЭ–бангладешские таки

Обменный курс дирхама ОАЭ/бангладешские таки сейчас составляет 32,542, отражая изменение в размере 0.022% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.021% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/бангладешские таки колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 32,671, и минимумом, равным 32,534, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.420%.