История обменного курса дирхам ОАЭ–аргентинские песо

Обменный курс дирхама ОАЭ/аргентинские песо сейчас составляет 270,552, отражая изменение в размере -0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.354% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/аргентинские песо колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 270,703, и минимумом, равным 269,590, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.205%.