OWL-WS aksjekurs (OWL-WS)
Skal du kjøpe eller selge en aksje som ikke handles i din lokale valuta? Ikke la valutakonverteringen forvirre deg. Konverter OWL-WS-aksjer eller andeler til hvilken som helst valuta med vårt praktiske verktøy, så vet du alltid hva du får.
OWL-WS-aksje (OWL-WS) i USD
1 OWL-WS = 2.75 USD
En rask oversikt av OWL-WS-aksjens utvikling
Sjekk OWL-WS sine tidligere økonomiske resultater, som omsetning eller nettoinntekt, samt et sammendrag på toppnivå av selskapets tidligere og nåværende markedsverdi.
OWL-WS Aksjens utvikling
|Forrige avslutning
|2.75
|Dagsintervall
|2.75 - 2.75
|Årsintervall
|0 - 0
|Primær utveksling
|NYSE
OWL-WS Utvikling
|Utvannet EPS (TTM)
|0
|Inntektsvekst YOY
|0%
|Inntjeningsvekst YOY
|0%
|Fortjenestemargin
|0%
Hvis du kjøper eller selger aksjer og fond som er børsnotert i utlandet, kan du bli rammet av ekstra kostnader for pengeoverføringer over landegrensene. Bruk Wise pengeoverføring for å unngå skjulte valutapåslag, eller åpne en Wise-konto for å administrere pengene dine i opptil 40 valutaer.
Med Wise får du tilgang til den reelle valutakursen på mellommarkedet for problemfrie og kostnadseffektive handler over hele verden. Bankene reklamerer ofte med gratis eller rimelige overføringer, men legger til et skjult påslag på valutakursen. Wise gir deg den reelle midtkursen på markedet, slik at du kan gjøre store besparelser på internasjonale pengeoverføringer.
Ansvarsfraskrivelse
Wise sin internasjonale aksjeticker gir kun informasjon for referanseformål. Verktøyet og plattformen tilbyr ikke kjøp eller salg av aksjer, og dataene som vises her, skal ikke betraktes som økonomisk rådgivning.
Alle investeringsbeslutninger bør tas etter grundige undersøkelser og i samråd med en kvalifisert økonomisk rådgiver. Vi gir ingen garantier for at informasjonen som gis er nøyaktig eller fullstendig, og brukerne bør utvise forsiktighet og søke profesjonell veiledning når de skal foreta investeringsvalg.
