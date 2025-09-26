OWL-WS 股票价格 (OWL-WS)（以 USD 计）

OWL-WS
NYSE: OWL-WS
2.75 USD
由 Alpha Vantage 提供。
OWL-WS 股票 (OWL-WS) (USD)

1 OWL-WS = 2.75 USD

OWL-WS 股票表现一览

查看 OWL-WS 过去的财务业绩，如收入或净收入，及其过去和当前市值的摘要。

OWL-WS 股票表现

前一日收盘价2.75
日范围2.75 - 2.75
年范围0 - 0
主要交易所NYSE

OWL-WS 表现

摊薄每股收益 (TTM)0
收入年同比增长率0%
收益年同比增长率0%
利润率0%

人们还搜索

AAPLIBMARGX
GBP		190.07211.54529.48
EUR		217.91242.52607.03
USD		255.46284.31711.62

免责声明

Wise 的国际股票代码提供的信息仅供参考。此工具和平台不提供股票买卖服务，不应将其中显示的数据视为财务建议。

所有投资决定都应在经过彻底研究并咨询合格的财务顾问后做出。我们不保证所提供信息的准确性或完整性，用户在做出投资选择时应谨慎行事并寻求专业指导。

请注意，某些产品或功能可能不会在所有地区提供。请访问 www.wise.com 查看是否在该国家/地区提供并详细了解我们的产品。