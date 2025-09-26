Cours de l'action de OWL-WS (OWL-WS) en EUR

OWL-WS
NYSE: OWL-WS
2.35 EUR
Offert par Alpha Vantage.
Actions de OWL-WS (OWL-WS) en EUR

1 OWL-WS = 2.35 EUR

Aperçu de la performance boursière de OWL-WS

Vérifiez les performances financières passée de OWL-WS, telles que le chiffre d'affaires ou le bénéfice net, ainsi qu'un résumé global de sa valeur marchande passée et actuelle.

Performance boursière de OWL-WS

Clôture précédente2.35
Plage de jours2.35 - 2.35
Plage d'années0 - 0
Échange primaireNYSE

Performance de OWL-WS

BPA (Bénéfice par action) dilué des douze derniers mois0
Croissance des revenus en glissement annuel0%
Croissance des gains en glissement annuel0%
Marge bénéficiaire0%

Clause de non-responsabilité

Le stock ticker international de Wise fournit des informations à titre de référence uniquement. Cet outil et cette plateforme ne proposent pas d'acheter ou de vendre des actions, et les données affichées ici ne doivent pas être considérées comme des conseils financiers.

Toutes les décisions d'investissement doivent être prises après des recherches approfondies et la consultation d'un conseiller financier qualifié. Nous n'offrons aucune garantie quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des informations fournies, et les utilisateurs doivent faire preuve de prudence et demander conseil à un professionnel lorsqu'ils font des choix d'investissement.

Veuillez noter que certains produits ou certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions. Rendez-vous sur www.wise.com pour vérifier la disponibilité et en savoir plus sur nos services.