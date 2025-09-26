ราคาหุ้น OWL-WS (OWL-WS) ใน USD
แสดงหุ้น OWL-WS (OWL-WS) ในสกุล USD
1 OWL-WS = 2.75 USD
ผลการดำเนินงานของหุ้น OWL-WS โดยสังเขป
ตรวจสอบผลการดำเนินงานทางการเงินของ OWL-WS เช่นรายได้หรือรายได้สุทธิ รวมถึงการสรุปมูลค่าตลาดในอดีตและปัจจุบัน
ผลการดำเนินงานของหุ้น OWL-WS
|การปิดก่อนหน้า
|2.75
|ช่วงวัน
|2.75 - 2.75
|ช่วงปี
|0 - 0
|ตลาดหลักทรัพย์
|NYSE
ผลการดำเนินงานของ OWL-WS
|กำไรต่อหุ้นปรับลด (TTM)
|0
|การเติบโตของรายได้แบบปีต่อปี (YOY)
|0%
|การเติบโตของกำไรแบบปีต่อปี (YOY)
|0%
|อัตรากำไร
|0%
เปลี่ยนหุ้นของคุณหรือ RSU ให้กลายเป็นเงินสด
ถ้ามี RSU หรือตัวเลือกหุ้นที่อยู่ในสกุลเงินอื่น เวลาจะเปลี่ยนเป็นเงินสดก็อาจจะต้องการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ได้ราคาดีที่สุด โดยหลังจากรับเงินแล้วคุณก็สามารถแลกเงินด้วยอัตราแลกเปลี่ยนกลางของตลาดเข้าบัญชีของคุณได้โดยตรง
ถือครองเงินได้มากกว่า 40 สกุลแล้วนำไปใช้แลกเงินหรือโอนเงินได้ทุกเมื่อ
เพิ่มเงินสกุลต่างๆ ได้ทุกเมื่อ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยคุณสามารถแลกเงินด้วยอัตราแลกเปลี่ยนกลางของตลาดได้ นอกจากนี้ถ้าใช้ Wise ก็ยังรับเงินเป็นสกุลอื่นที่ไม่ใช่สกุลในประเทศได้แบบสะดวกสบาย มารับเงินเดือน เงินบำนาญ หรือเงินอื่นๆ ด้วยการใช้รายละเอียดบัญชีสำหรับสกุลเงินต่างๆ 8 สกุลได้เลย
วิธีประหยัดเงินเวลาซื้อขายหุ้นต่างประเทศ
- 1
มาหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมแอบแฝงเมื่อโอนเงินต่างประเทศตอนที่ถอนเงินออกจากแพลตฟอร์มการซื้อขายหุ้นได้ง่ายๆ*
ตอนที่ลงทุนหุ้นต่างประเทศก็อาจจำเป็นต้องโอนเงินไปต่างประเทศด้วย ซึ่งถ้ามี Wise ก็หมดห่วงเรื่องค่าธรรมเนียมแพง หรือมีค่าธรรมเนียมแอบแฝงไว้ตรงไหนโดยไม่บอก ดังนั้นจึงจะได้ราคาที่ถูกกว่าที่คุ้นเคยกันมา
- 2
แลกเงินเป็นสกุลต่างๆ ได้เมื่อถึงเวลาที่ใช่
เมื่อขายหุ้นจากแพลตฟอร์มอื่นแล้วก็สามารถนำเงินที่ได้มาเก็บไว้ในบัญชี Wise ได้ถึง 40 สกุล ซื้อขายเป็นสกุล USD เก็บไว้ในบัญชี Wise แล้วค่อยแลกเงินออกมาเมื่อจะใช้
- 3
ใช้บัตร Wise เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและถอนเงินสดได้ด้วย
บัตร Wise ของเราเป็นวิธีใช้จ่ายที่สะดวกสบาย จะใช้ซื้อของ ทำธุรกรรมออนไลน์ก็ได้ทั้งหน้าร้านและออนไลน์ หรือจะถอนเงินสดจากตู้เอทีเอ็มก็ทำได้ด้วยเช่นกัน ไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝงอยู่ในธุรกรรม ไม่มีการบวกเพิ่ม
การซื้อหรือขายหุ้นและกองทุนที่จดทะเบียนในต่างประเทศอาจทำให้มีค่าใช้จ่ายการโอนเงินข้ามพรมแดนเพิ่มเติมขึ้นมา ลองมาใช้ Wise ในการโอนเงินเพื่อหลีกเลี่ยงการบวกเงินเพิ่มในอัตราแลกเปลี่ยน หรือเปิดบัญชี Wise เพื่อจัดการเงินของคุณได้อย่างสะดวกสบายเป็นเงินได้หลากหลายกว่า 40 สกุล
แค่มี Wise ก็สามารถดูอัตราแลกเปลี่ยนกลางของตลาดที่บริการต่างๆ ใช้กันจริงทั่วโลก โดยบางธนาคารมักจะโฆษณาว่าคิดค่าโอนฟรีหรือในราคาถูก แล้วแอบเพิ่มราคาเข้าไปในอัตราการแลกเปลี่ยน แต่ในทางกลับกัน Wise จะมอบอัตราแลกเปลี่ยนจริงซึ่งเป็นเรทกลางที่ใช้กันในตลาดให้กับคุณ เพื่อช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายเวลาโอนเงินไปต่างประเทศได้อย่างมาก
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
Ticker หุ้นต่างประเทศของ Wise เป็นการให้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงเท่านั้น เครื่องมือและแพลตฟอร์มนี้ไม่ได้เป็นการเสนอซื้อหรือขายหุ้น และข้อมูลที่แสดงในนี้ไม่ควรถือเป็นคำแนะนำทางการเงิน
การตัดสินใจลงทุนทุกครั้งควรทำหลังจากที่ได้ทำการศึกษาและปรึกษากับผู้ให้คำแนะนำ/ที่ปรึกษาทางการเงินที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยเราไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลที่แสดง และผู้ใช้ควรตัดสินใจอย่างระมัดระวังและขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเมื่อต้องการลงทุน
โปรดทราบว่าผลิตภัณฑ์หรือฟีเจอร์บางอย่างอาจไม่มีให้บริการในบางภูมิภาค โปรดไปที่ www.wise.com เพื่อตรวจสอบสถานะการให้บริการและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการที่เรานำเสนอ