OWL-WS stock price (OWL-WS) in EUR
Mua hoặc bán một cổ phiếu không được giao dịch bằng loại tiền tệ địa phương của bạn? Đừng để việc chuyển đổi tiền tệ làm bạn khó chịu. Hãy chuyển đổi cổ phiếu hoặc cổ phần của OWL-WS thành bất kỳ loại tiền tệ nào bằng công cụ tiện dụng của chúng tôi và bạn sẽ luôn biết mình nhận được gì.
Tránh các khoản phí ngầm khi chuyển khoản quốc tế với tài khoản Wise.
Chứng khoán OWL-WS (OWL-WS) trong EUR
1 OWL-WS = 2.35 EUR
Sơ lược về hiệu suất chứng khoán của OWL-WS
Kiểm tra hiệu suất tài chính trong quá khứ của OWL-WS, như doanh thu hoặc thu nhập ròng, cộng với bản tóm tắt cấp cao nhất về giá trị thị trường trong quá khứ và hiện tại của nó.
Hiệu suất của cổ phiếu OWL-WS
|Đóng cửa hôm trước
|2.353
|Phạm vi ngày
|2.353 - 2.353
|Phạm vi năm
|0 - 0
|Sàn giao dịch chính
|NYSE
Hiệu suất của OWL-WS
|EPS pha loãng (TTM)
|0
|Tăng trưởng doanh thu theo năm
|0%
|Tăng trưởng lợi nhuận theo năm
|0%
|Biên lợi nhuận
|0%
Biến quyền chọn cổ phiếu hoặc RSU của bạn thành tiền mặt thực tế, tiện dụng
Nếu bạn có RSU hoặc quyền chọn cổ phiếu bằng ngoại tệ, bạn muốn lợi ích của phán đoán đó được hiển thị trong tài khoản của mình. Sau khi nhận được tiền, bạn có thể chuyển đổi nó theo tỷ giá chuyển đổi trung bình của thị trường trực tiếp vào tài khoản của mình.
Nắm giữ 40 loại tiền tệ để chuyển đổi và gửi tiền bất cứ lúc nào
Open a currency balance for free anytime. You can convert money at the mid-market rate. With Wise you can also receive money in a different currency to your local one. Get your salary, pension or other payments with account details for 8 currencies
Làm thế nào để tiết kiệm tiền khi bán hoặc mua cổ phiếu quốc tế
- 1
Tránh phí ngầm đối với chuyển khoản quốc tế khi rút tiền từ các nền tảng giao dịch
Khi đầu tư vào cổ phiếu quốc tế, bạn có thể sẽ cần phải gửi tiền ra nước ngoài. Với Wise, bạn sẽ không mất nhiều phí, dù ngầm hay không. Vì vậy, dịch vụ này sẽ rẻ hơn những gì bạn đã quen dùng.
- 2
Chuyển đổi tiền của bạn sang các loại tiền tệ khác khi đến thời điểm thích hợp
Khi bán cổ phiếu trên nền tảng ưa thích của bạn, bạn có thể giữ số tiền thu được bằng 40 loại tiền tệ trong tài khoản Wise của mình. Bán bằng USD, giữ trong tài khoản Wise của bạn và chuyển đổi khi cần.
- 3
Sử dụng thẻ ghi nợ Wise để chi tiêu và rút tiền mỗi ngày
Thẻ ghi nợ Wise của chúng tôi là một cách thuận tiện để chi tiêu tiền của bạn - hãy sử dụng nó cho các giao dịch trực tuyến hoặc trong cửa hàng, hoặc rút tiền mặt từ máy ATM. Không tăng giá, không có phí giao dịch ngầm.
Mọi người cũng tìm kiếm
|SNAP
|TSLA
|RIVN
|T
|MSFT
|AMZN
|AMD
|VND
|188103.30
|8795805.15
|357501.65
|771645.05
|13348748.05
|6033005.00
|4284487.35
|USD
|7.14
|333.87
|13.57
|29.29
|506.69
|229.00
|162.63
|AUD
|10.91
|510.39
|20.74
|44.78
|774.58
|350.07
|248.61
|EUR
|6.11
|285.71
|11.61
|25.07
|433.61
|195.97
|139.17
Nếu bạn mua hoặc bán cổ phiếu và quỹ niêm yết ở nước ngoài, bạn có thể phải trả thêm chi phí cho việc chuyển tiền xuyên biên giới của mình. Hãy sử dụng dịch vụ chuyển tiền Wise để tránh mất phí chuyển đổi tiền tệ ngầm hoặc mở tài khoản Wise để tiện quản lý tiền của bạn bằng tối đa 40 loại tiền tệ.
Tránh các khoản phí ngầm khi chuyển khoản quốc tế với tài khoản Wise
Với Wise, truy cập tỷ giá chuyển đổi thực tế, trung bình của thị trường để giao dịch liền mạch và tiết kiệm chi phí trên toàn thế giới. Các ngân hàng thường quảng cáo chuyển khoản miễn phí hoặc chi phí thấp, nhưng thêm một khoản chênh giá ngầm vào tỷ giá chuyển đổi. Wise cung cấp cho bạn tỷ giá chuyển đổi thực tế, trung bình của thị trường, để bạn có thể tiết kiệm rất nhiều khi chuyển tiền quốc tế.
Thỏa thuận miễn trách nhiệm
Mã cổ phiếu quốc tế của Wise chỉ cung cấp thông tin vì mục đích tham khảo. Công cụ và nền tảng này không cung cấp mua hoặc bán cổ phiếu và dữ liệu được hiển thị ở đây không nên được coi là lời khuyên tài chính.
Tất cả các quyết định đầu tư nên được đưa ra sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng và tham khảo ý kiến của một cố vấn tài chính có trình độ. Chúng tôi không đảm bảo về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin được cung cấp và người dùng nên thận trọng và tìm kiếm hướng dẫn chuyên nghiệp khi đưa ra lựa chọn đầu tư.
Please note that certain products or features may not be available in all regions. Please visit www.wise.com check for availability and learn more about our offerings.