ريال عماني إلى ليك ألباني

تحويل OMR إلى ALL بسعر الصرف الحقيقي

1,000 omr
234,235 all

ر.ع.1.000 OMR = Lek234.2 ALL

Mid-market exchange rate at 11:07
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

OMR إلى ALL مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11193.2521.511.6520.94721.614
1 GBP1.18111.312110.0951.7831.951.11825.518
1 USD0.90.762183.9011.3591.4860.85219.447
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.232

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال عماني إلى ليك ألباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ALL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى ALL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ريال عماني

OMR إلى USD

OMR إلى EUR

OMR إلى GBP

OMR إلى INR

OMR إلى JPY

OMR إلى RUB

OMR إلى AUD

OMR إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل الريال العماني / ليك ألباني
1 OMR٢٣٤٫٢٣٥٠٠ ALL
5 OMR١٬١٧١٫١٧٥٠٠ ALL
10 OMR٢٬٣٤٢٫٣٥٠٠٠ ALL
20 OMR٤٬٦٨٤٫٧٠٠٠٠ ALL
50 OMR١١٬٧١١٫٧٥٠٠٠ ALL
100 OMR٢٣٬٤٢٣٫٥٠٠٠٠ ALL
250 OMR٥٨٬٥٥٨٫٧٥٠٠٠ ALL
500 OMR١١٧٬١١٧٫٥٠٠٠٠ ALL
1000 OMR٢٣٤٬٢٣٥٫٠٠٠٠٠ ALL
2000 OMR٤٦٨٬٤٧٠٫٠٠٠٠٠ ALL
5000 OMR١٬١٧١٬١٧٥٫٠٠٠٠٠ ALL
10000 OMR٢٬٣٤٢٬٣٥٠٫٠٠٠٠٠ ALL
معدلات التحويل ليك ألباني / الريال العماني
1 ALL٠٫٠٠٤٢٧ OMR
5 ALL٠٫٠٢١٣٥ OMR
10 ALL٠٫٠٤٢٦٩ OMR
20 ALL٠٫٠٨٥٣٨ OMR
50 ALL٠٫٢١٣٤٦ OMR
100 ALL٠٫٤٢٦٩٢ OMR
250 ALL١٫٠٦٧٣١ OMR
500 ALL٢٫١٣٤٦١ OMR
1000 ALL٤٫٢٦٩٢٢ OMR
2000 ALL٨٫٥٣٨٤٤ OMR
5000 ALL٢١٫٣٤٦١٠ OMR
10000 ALL٤٢٫٦٩٢٢٠ OMR