Yemen riyalinden Arnavutluk lekine

Reel döviz kuru ile OMR → ALL çevirin

1.000 omr
250.724 all

1.00000 OMR = 250.72400 ALL

16:13 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551751.0759589.33191.453021.652380.9474618.3724
1 GBP1.1693511.25815104.4591.699071.93221.1079121.4835
1 USD0.92940.794818183.02611.350451.535740.8805517.0755
1 INR0.01119420.009573110.012044410.01626540.01849710.01060570.205664

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Yemen riyalinden Arnavutluk lekine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ALL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → ALL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

OMR → USD

OMR → EUR

OMR → GBP

OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Arnavutluk Leki
1 OMR250.72400 ALL
5 OMR1253.62000 ALL
10 OMR2507.24000 ALL
20 OMR5014.48000 ALL
50 OMR12536.20000 ALL
100 OMR25072.40000 ALL
250 OMR62681.00000 ALL
500 OMR125362.00000 ALL
1000 OMR250724.00000 ALL
2000 OMR501448.00000 ALL
5000 OMR1253620.00000 ALL
10000 OMR2507240.00000 ALL
Çevrim kurları Arnavutluk Leki / Umman Riyali
1 ALL0.00399 OMR
5 ALL0.01994 OMR
10 ALL0.03988 OMR
20 ALL0.07977 OMR
50 ALL0.19942 OMR
100 ALL0.39885 OMR
250 ALL0.99711 OMR
500 ALL1.99423 OMR
1000 ALL3.98845 OMR
2000 ALL7.97690 OMR
5000 ALL19.94225 OMR
10000 ALL39.88450 OMR