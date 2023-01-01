جنيه مانكس إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

تحويل IMP إلى PGK بسعر الصرف الحقيقي

1000 imp
4703.96 pgk

1.00000 IMP = 4.70396 PGK

Mid-market exchange rate at 20:47
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86751.095791.31021.492231.658270.964418.8225
1 GBP1.1527411.263105.2521.720081.911461.111721.6964
1 USD0.912650.791766183.3351.36191.513430.880317.1785
1 INR0.01095170.0095010.011999810.01634250.01816080.01056340.206138

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مانكس إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IMP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PGK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IMP الحالي إلى PGK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for {المبلغ ، الجمع ، واحد {Isle of man pound} آخر {جزيرة مان جنيه

IMP إلى USD

IMP إلى EUR

IMP إلى GBP

IMP إلى INR

IMP إلى JPY

IMP إلى RUB

IMP إلى AUD

IMP إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / Papua New Guinean Kina
1 IMP4.70396 PGK
5 IMP23.51980 PGK
10 IMP47.03960 PGK
20 IMP94.07920 PGK
50 IMP235.19800 PGK
100 IMP470.39600 PGK
250 IMP1175.99000 PGK
500 IMP2351.98000 PGK
1000 IMP4703.96000 PGK
2000 IMP9407.92000 PGK
5000 IMP23519.80000 PGK
10000 IMP47039.60000 PGK
معدلات التحويل Papua New Guinean Kina / جنيه جزيرة مان
1 PGK0.21259 IMP
5 PGK1.06293 IMP
10 PGK2.12587 IMP
20 PGK4.25174 IMP
50 PGK10.62935 IMP
100 PGK21.25870 IMP
250 PGK53.14675 IMP
500 PGK106.29350 IMP
1000 PGK212.58700 IMP
2000 PGK425.17400 IMP
5000 PGK1062.93500 IMP
10000 PGK2125.87000 IMP