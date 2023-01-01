ليون سيراليوني (SLL)

اسم العملة

ليون سيراليوني

رمز العملة

Le

سعر الصرف SLL

 USDSGDCADEURINRZARAUDGBP
من SLL0.000040.000060.000060.000040.003720.000850.000070.00004
إلى SLL22290.5000016307.9000016540.3000023723.80000268.803001180.9400014333.9000027467.50000

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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