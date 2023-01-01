ليون سيراليوني (SLL)
اسم العملة
ليون سيراليوني
رمز العملة
Le
سعر الصرف SLL
|USD
|SGD
|CAD
|EUR
|INR
|ZAR
|AUD
|GBP
|من SLL
|0.00004
|0.00006
|0.00006
|0.00004
|0.00372
|0.00085
|0.00007
|0.00004
|إلى SLL
|22290.50000
|16307.90000
|16540.30000
|23723.80000
|268.80300
|1180.94000
|14333.90000
|27467.50000
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.