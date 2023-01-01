南非蘭特兌澤西鎊匯率

以實時匯率將ZAR兌換成JEP

1,000 zar
42.03 jep

1.00000 ZAR = 0.04203 JEP

在05:13的市場匯率中間價
關注此匯率
Wise

在外國消費，絕無隱藏費用

Trustpilot的標誌Trustpilot的星級評分

Loading

外幣匯率換算

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86381.097391.44351.489531.651190.9576518.9562
1 GBP1.1576811.2703105.861.724371.911521.1086521.9448
1 USD0.911350.787216183.3351.357451.504780.8727517.2753
1 INR0.01093570.00944640.011999810.01628910.0180570.01047280.207299

留意不公平匯率。銀行和傳統供應商通常會收取額外費用，這些費用會在匯率中透過提價轉嫁給你。我們的智能技術讓我們的效率更高－這表示你會獲得更佳的匯率。每次如是。

比較匯率

如何將南非蘭特兌換成to Jersey pounds

  • 1

    輸入金額

    只需在框内輸入你要兌換的金額。

  • 2

    選擇你的貨幣

    點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇ZAR你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇JEP你要兌換成哪一種目標貨幣。

  • 3

    完成了

    我們的貨幣轉換器爲你顯示當前ZAR兌JEP的匯率，以及過去一天、一周或一個月的匯率變化。

南非蘭特熱門貨幣組合

ZAR兌USD

ZAR兌GBP

ZAR兌EUR

ZAR兌XOF

ZAR兌AUD

ZAR兌ZMW

ZAR兌MVR

ZAR兌MXN

Change Converter source currency

你是否在支付過多的銀行費用？

銀行經常會宣傳免手續費或低成本的匯款，但會在匯率中添加隱藏的費用。Wise為你提供真正的市場匯率中間價，讓你可以大大節省國際匯款的費用。

與你的銀行比較使用 Wise 匯款
plane
phones

下載我們的貨幣兌換器應用程式

以下是我們的用戶最愛的功能：
  • 免費且無廣告。
  • 追踪即時匯率。
  • 比較最佳的匯款服務供應商。
查看過去一日或過去500日的匯率變動。將你經常使用或只想密切關注的貨幣添加至心水清單，以便輕鬆追踪匯率。英鎊、美元、墨西哥披索等多種貨幣應有盡有。
從 Apple App Store 下載從 Google Play Store 下載
貨幣轉換器只是一個提供匯率資訊和最新消息的應用程式，而不是一個貨幣交易平台。在這裡顯示的資訊不構成財務建議。
南非蘭特澤西鎊兌換率
1 ZAR0.04203 JEP
5 ZAR0.21017 JEP
10 ZAR0.42033 JEP
20 ZAR0.84067 JEP
50 ZAR2.10167 JEP
100 ZAR4.20334 JEP
250 ZAR10.50835 JEP
500 ZAR21.01670 JEP
1000 ZAR42.03340 JEP
2000 ZAR84.06680 JEP
5000 ZAR210.16700 JEP
10000 ZAR420.33400 JEP
澤西鎊南非蘭特兌換率
1 JEP23.79060 ZAR
5 JEP118.95300 ZAR
10 JEP237.90600 ZAR
20 JEP475.81200 ZAR
50 JEP1189.53000 ZAR
100 JEP2379.06000 ZAR
250 JEP5947.65000 ZAR
500 JEP11895.30000 ZAR
1000 JEP23790.60000 ZAR
2000 JEP47581.20000 ZAR
5000 JEP118953.00000 ZAR
10000 JEP237906.00000 ZAR