薩摩亞塔拉兌贊比亞克瓦查匯率歷史紀錄

今日，薩摩亞塔拉兌贊比亞克瓦查的匯率目前為9.483，較昨日改變了0.472%。在過去一星期，薩摩亞塔拉的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.207%。

在過去一星期，薩摩亞塔拉兌贊比亞克瓦查的匯率波動，在25-07-2024高見9.685，並在23-07-2024低見9.393。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值下跌了-1.433%。