薩摩亞塔拉兌坦桑尼亞先令匯率歷史紀錄

今日，薩摩亞塔拉兌坦桑尼亞先令的匯率目前為976.027，較昨日改變了1.495%。在過去一星期，薩摩亞塔拉的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.276%。

在過去一星期，薩摩亞塔拉兌坦桑尼亞先令的匯率波動，在25-07-2024高見988.538，並在29-07-2024低見958.453。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值下跌了-1.432%。