薩摩亞塔拉兌新台幣匯率歷史紀錄

今日，薩摩亞塔拉兌新台幣的匯率目前為11.903，較昨日改變了0.294%。在過去一星期，薩摩亞塔拉的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.665%。

在過去一星期，薩摩亞塔拉兌新台幣的匯率波動，在25-07-2024高見12.159，並在29-07-2024低見11.819。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值下跌了-1.433%。