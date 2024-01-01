薩摩亞塔拉兌千里達及多巴哥元匯率歷史紀錄

今日，薩摩亞塔拉兌千里達及多巴哥元的匯率目前為2.447，較昨日改變了-0.058%。在過去一星期，薩摩亞塔拉的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.028%。

在過去一星期，薩摩亞塔拉兌千里達及多巴哥元的匯率波動，在25-07-2024高見2.514，並在29-07-2024低見2.440。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值下跌了-1.433%。