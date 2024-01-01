薩摩亞塔拉兌波蘭茲羅提匯率歷史紀錄

今日，薩摩亞塔拉兌波蘭茲羅提的匯率目前為1.437，較昨日改變了1.112%。在過去一星期，薩摩亞塔拉的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.195%。

在過去一星期，薩摩亞塔拉兌波蘭茲羅提的匯率波動，在25-07-2024高見1.467，並在29-07-2024低見1.417。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值下跌了-1.386%。