薩摩亞塔拉兌秘魯新索爾匯率歷史紀錄

今日，薩摩亞塔拉兌秘魯新索爾的匯率目前為1.356，較昨日改變了0.268%。在過去一星期，薩摩亞塔拉的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.158%。

在過去一星期，薩摩亞塔拉兌秘魯新索爾的匯率波動，在25-07-2024高見1.398，並在29-07-2024低見1.348。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了1.476%。