薩摩亞塔拉兌哈薩克斯坦堅戈匯率歷史紀錄

今日，薩摩亞塔拉兌哈薩克斯坦堅戈的匯率目前為171.894，較昨日改變了0.458%。在過去一星期，薩摩亞塔拉的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.522%。

在過去一星期，薩摩亞塔拉兌哈薩克斯坦堅戈的匯率波動，在25-07-2024高見175.818，並在29-07-2024低見170.334。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值下跌了-1.432%。