薩摩亞塔拉兌印度盧比匯率歷史紀錄

今日，薩摩亞塔拉兌印度盧比的匯率目前為30.315，較昨日改變了0.226%。在過去一星期，薩摩亞塔拉的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.752%。

在過去一星期，薩摩亞塔拉兌印度盧比的匯率波動，在25-07-2024高見31.033，並在29-07-2024低見30.143。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值下跌了-1.442%。