薩摩亞塔拉兌匈牙利福林匯率歷史紀錄

今日，薩摩亞塔拉兌匈牙利福林的匯率目前為131.490，較昨日改變了1.086%。在過去一星期，薩摩亞塔拉的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.673%。

在過去一星期，薩摩亞塔拉兌匈牙利福林的匯率波動，在25-07-2024高見134.369，並在29-07-2024低見129.563。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值上升了1.575%。