薩摩亞塔拉兌危地馬拉格查爾匯率歷史紀錄

今日，薩摩亞塔拉兌危地馬拉格查爾的匯率目前為2.805，較昨日改變了0.170%。在過去一星期，薩摩亞塔拉的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.927%。

在過去一星期，薩摩亞塔拉兌危地馬拉格查爾的匯率波動，在25-07-2024高見2.872，並在29-07-2024低見2.790。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值下跌了-1.432%。