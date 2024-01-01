1,000 薩摩亞塔拉兌幾內亞法郎

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1 WST兌GNF匯率過去30日過去90日
3,187.43003,187.4300
3,111.79003,111.7200
一般3,159.24333,158.4021
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WST兌GNF的統計資料

在過去30日，WST兌GNF的匯率高見3,187.4300，低見3,111.7900，平均匯率則為3,159.2433。WST兌GNF的波動率為-0.88。

在過去90日，WST兌GNF的匯率高見3,187.4300，低見3,111.7200，平均匯率則為3,158.4021. WST兌GNF的波動率為0.24。

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 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10.9241.52718.4441.3860.77883.7471.343
1 EUR1.08211.65219.9531.4990.84190.5971.453
1 AUD0.6550.605112.0760.9070.50954.8330.879
1 ZAR0.0540.050.08310.0750.0424.5410.073

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如何將薩摩亞塔拉兌換成幾內亞法郎

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薩摩亞塔拉幾內亞法郎兌換率
1 WST3,119.31000 GNF
5 WST15,596.55000 GNF
10 WST31,193.10000 GNF
20 WST62,386.20000 GNF
50 WST155,965.50000 GNF
100 WST311,931.00000 GNF
250 WST779,827.50000 GNF
500 WST1,559,655.00000 GNF
1000 WST3,119,310.00000 GNF
2000 WST6,238,620.00000 GNF
5000 WST15,596,550.00000 GNF
10000 WST31,193,100.00000 GNF
幾內亞法郎薩摩亞塔拉兌換率
1 GNF0.00032 WST
5 GNF0.00160 WST
10 GNF0.00321 WST
20 GNF0.00641 WST
50 GNF0.01603 WST
100 GNF0.03206 WST
250 GNF0.08015 WST
500 GNF0.16029 WST
1000 GNF0.32058 WST
2000 GNF0.64117 WST
5000 GNF1.60292 WST
10000 GNF3.20584 WST