薩摩亞塔拉兌福克蘭群島鎊匯率歷史紀錄

今日，薩摩亞塔拉兌福克蘭群島鎊的匯率目前為0.282，較昨日改變了0.272%。在過去一星期，薩摩亞塔拉的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.278%。

在過去一星期，薩摩亞塔拉兌福克蘭群島鎊的匯率波動，在25-07-2024高見0.288，並在29-07-2024低見0.280。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值下跌了-1.421%。