薩摩亞塔拉兌哥斯達尼加科朗匯率歷史紀錄

今日，薩摩亞塔拉兌哥斯達尼加科朗的匯率目前為191.752，較昨日改變了-0.844%。在過去一星期，薩摩亞塔拉的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.367%。

在過去一星期，薩摩亞塔拉兌哥斯達尼加科朗的匯率波動，在25-07-2024高見195.592，並在29-07-2024低見189.980。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值下跌了-1.432%。