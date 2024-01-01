薩摩亞塔拉兌巴西雷亞爾匯率歷史紀錄

今日，薩摩亞塔拉兌巴西雷亞爾的匯率目前為2.045，較昨日改變了-1.349%。在過去一星期，薩摩亞塔拉的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.045%。

在過去一星期，薩摩亞塔拉兌巴西雷亞爾的匯率波動，在25-07-2024高見2.095，並在23-07-2024低見2.018。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值下跌了-1.402%。