薩摩亞塔拉兌百慕達元匯率歷史紀錄

今日，薩摩亞塔拉兌百慕達元的匯率目前為0.364，較昨日改變了-0.668%。在過去一星期，薩摩亞塔拉的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.831%。

在過去一星期，薩摩亞塔拉兌百慕達元的匯率波動，在25-07-2024高見0.370，並在29-07-2024低見0.360。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值下跌了-1.432%。