薩摩亞塔拉兌安哥拉寬紮匯率歷史紀錄

今日，薩摩亞塔拉兌安哥拉寬紮的匯率目前為322.432，較昨日改變了-0.750%。在過去一星期，薩摩亞塔拉的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.398%。

在過去一星期，薩摩亞塔拉兌安哥拉寬紮的匯率波動，在25-07-2024高見328.312，並在29-07-2024低見318.216。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值下跌了-1.405%。