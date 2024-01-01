瓦努阿圖瓦圖兌烏拉圭比索匯率歷史紀錄

今日，瓦努阿圖瓦圖兌烏拉圭比索的匯率目前為0.331，較昨日改變了-0.011%。在過去一星期，瓦努阿圖瓦圖的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.485%。

在過去一星期，瓦努阿圖瓦圖兌烏拉圭比索的匯率波動，在23-07-2024高見0.336，並在26-07-2024低見0.331。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.940%。