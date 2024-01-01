烏拉圭比索兌瓦努阿圖瓦圖匯率歷史紀錄

今日，烏拉圭比索兌瓦努阿圖瓦圖的匯率目前為3.020，較昨日改變了0.116%。在過去一星期，烏拉圭比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.937%。

在過去一星期，烏拉圭比索兌瓦努阿圖瓦圖的匯率波動，在26-07-2024高見3.025，並在23-07-2024低見2.977。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.949%。