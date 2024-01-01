瓦努阿圖瓦圖兌索羅門群島元匯率歷史紀錄

今日，瓦努阿圖瓦圖兌索羅門群島元的匯率目前為0.068，較昨日改變了0.929%。在過去一星期，瓦努阿圖瓦圖的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.912%。

在過去一星期，瓦努阿圖瓦圖兌索羅門群島元的匯率波動，在23-07-2024高見0.070，並在26-07-2024低見0.068。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值上升了1.075%。