瓦努阿图瓦图 至所罗门群岛元 历史汇率

欢迎查看 瓦努阿图瓦图 至所罗门群岛元 历史摘要。这是 瓦努阿图瓦图 (VUV) 至所罗门群岛元 (SBD) 汇率历史摘要页面，详细介绍了从 22-10-2019 到 22-10-2024 5 年的 VUV 和 SBD 历史数据。

VT1.000 VUV = SI$0.06796 SBD

2024年10月22日 UTC 中间市场汇率

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瓦努阿图瓦图 至所罗门群岛元 汇率历史

今日 瓦努阿图瓦图 至所罗门群岛元 的汇率目前为 0.068，较昨日变动 -0.278%。过去一周，瓦努阿图瓦图 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.242%。

过去一周，瓦努阿图瓦图 至所罗门群岛元 的汇率在 21-10-2024 的最高点 0.069 和 20-10-2024 的最低点 0.068 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 21-10-2024，价值增加了 1.135%。

2024年10月22日 的热门货币

 GBPSGDZAREURCADUSDINRAUD
1 GBP11.70922.7711.2031.7951.299109.2061.943
1 SGD0.585113.3250.7041.050.7663.9021.137
1 ZAR0.0440.07510.0530.0790.0574.7960.085
1 EUR0.8321.42118.93711.4921.0890.8171.616

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  • 3

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