瓦努阿圖瓦圖兌巴拉圭瓜拉尼匯率歷史紀錄

今日，瓦努阿圖瓦圖兌巴拉圭瓜拉尼的匯率目前為62.172，較昨日改變了-0.267%。在過去一星期，瓦努阿圖瓦圖的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.227%。

在過去一星期，瓦努阿圖瓦圖兌巴拉圭瓜拉尼的匯率波動，在22-07-2024高見62.945，並在29-07-2024低見62.140。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值下跌了-0.423%。